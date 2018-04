Bizzi, Ferri, Monacizzo: la spina dorsale biancorossa

BIZZI 7 – Ci mette la mano una, due, tre volte – l’ultima, su Foglia, è un vero miracolo – e tiene in piedi il Varese in diverse occasioni. Poteva fare meglio sul gol? Forse sì, ma è autore di una prova notevole.

Galleria fotografica Varese - Chieri 1-1 4 di 37

FRATUS 5 – Il Varese soffre parecchio proprio sui terzini. Tresoldi ammette che il Chieri ha sorpreso con il suo sistema di gioco, ma Fratus e Arca faticano davvero a uscire dal tunnel.

FERRI 7 – Gran prova contro un tridente tutt’altro che scarso. Il capitano c’è sempre: dalle sue parti non passa uno spillo. Attenzione però a falli come quello in cui ha rimediato l’ammonizione: l’intervento era davvero al limite, forse oltre.

RUDI 6 – Meno preciso e meno presente di Ferri, porta a casa comunque una prova positiva nonostante la testa fasciata.

ARCA 5 – Vedi Fratus: quasi mai incisivo con le sue discese, non sempre saldo in fase difensiva.

(Balconi s. v.)

MORAO 6 – In un primo tempo in cui i compagni sono spesso stati assenti è uno dei pochi a metterci grinta, sempre e comunque.

(Filomeno 7 – Mossa azzeccata: due palloni morbidi in area, il primo vale il pareggio, il secondo per poco non mette De Carolis in condizione di segnare)

MONACIZZO 7 – Filtro eccellente davanti alla difesa, rompe una gran quantità di azioni avversarie e non arretra nemmeno con la testa ferita. Probabilmente, sul gol del Chieri, c’è fallo su di lui.

BATTISTELLO 5,5 – Colpisce il palo con un tocco sporco (e se non fosse stato sporco?) ma nel complesso ci sembra abbia faticato più del solito.

ZAZZI 5,5 – Risale la china nella ripresa – nasce da lui il palo di Battistello – ma sull’arco dei 90′ non raggiunge la sufficienza. Diversi errori, specie nella prima frazione: ne risente la squadra intera.

PALAZZOLO 6 – Il gol è una pennellata d’autore, ma è anche una delle poche giocate in cui “Pala” brilla. Chiaro: è stanco e gli avversari gli hanno preso le misure. Per lui e Zazzi non è semplice. Peccato per il giallo, salterà la Varesina.

PEDRABISSI 6 – Vivace e attento nel cercare di mettere in moto i compagni con le sponde. Si sarebbe meritato qualche minuto in più.

(De Carolis 5,5 – Guadagna l’espulsione di Della Valle, ma è anche tanto falloso. E altrettanto poco incisivo).