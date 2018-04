Bizzi para ciò che può, i cambi non incidono

BIZZI 7: Impotente sui gol presi, è invece determinante ad inizio ripresa con due parate salva risultato

FRATUS 5,5: Un discreto primo tempo, una ripresa di sofferenza. Esce infortunato per un problema al polpaccio

Melesi 5: Non gli riesce nulla di buono e non incide nella gara

RUDI 6: La difesa non ha grandi colpe sui gol. Lui interpreta la gara con personalità

FERRI 6: Alla pari di Rudi non soffre troppo. Non è la sua gara migliore, ma è comunque positivo

ARCA 5,5: Spinge ad intermittenza e non riesce a calibrare i cross per renderli pericolosi. Nella ripresa anche lui non fa bella figura

MONACIZZO 5,5: Questa volta non riesce ad apportare alla squadra il suo mestiere e il suo senso della posizione. Poca precisione palla al piede

De Carolis 5,5: Pochi minuti, ma riesce comunque a prendersi un’ammonizione

BATTISTELLO 6,5: Un gol che poteva essere decisivo. Sua la deviazione sfortunata sul pareggio del Seregno, nella ripresa è uno dei pochi che prova a tenere la barra dritta

ZAZZI 5,5: Un primo tempo ben giocato e una ripresa da nella quale riesce a combinare poco o nulla

Morao 5,5: entra per dare equilibrio, ma sulla fascia destra non riesce a fare molto

PALAZZOLO 5,5: Poco lucido e poco preciso. Il suo tiro di piatto sul finale di primo tempo poteva chiudere la sfida e invece è sfilato di poco fuori. Ripresa di sofferenza, anche da prima punta

LERCARA 5,5: Sembra partire con buon piglio, ci mette energia e corsa. Anche lui si spegne nella ripresa

Ba 5: Pochissime cose positive nello scampolo di gara che mister Tresoldi gli concede

FILOMENO 5,5: Combatte e fa anche da suggeritore. Naufraga nella ripresa insieme ai suoi compagni senza riuscire a incidere