Black out informatico in ospedale: in tilt i terminali

È stato probabilmente il nubifragio della notte scorsa alla base del blackout informatico avvenuto questa mattina all’ospedale di Varese.

Terminali e collegamenti internet e intranet bloccati . I primi disagi si sono riscontrati nei due reparti che prima avviano l’attività con il pubblico: pronto soccorso e punto prelievi.

Il blocco ha rallentato le operazioni di registrazione. Tutta l’azienda ne ha risentito. I tecnici si sono messi immediatamente all’opera per far ripartire il sistema e già alle 8.30 i terminali avevano ripreso a funzionare.

I controlli, però, sono proseguiti tutta la mattina per identificare la portata del problema che ha riguardato l’intero ospedale. « Sono in corso tutti gli accertamenti per individuare l’origine del guasto – ha spiegato il direttore sanitario Carlo Alberto Tersali – il sistema è ampio e complesso e occorre tempo per valutare la situazione nel complesso»