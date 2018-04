Il blues sciamanico dei Wakonda live all’Arci Cuac

Venerdì 6 aprile l’Arci Cuac di Gallarate, il circolo di via Torino 64, ospita il live dei Wakonda, apprezzato duo blues-rock.

Il progetto musicale nasce da Valentina Romano (cantante, chitarrista, autrice, compositrice) e Matteo Finizio (chitarrista e arrangiatore); entrambi, permeati fin da piccoli da una grande passione per la musica, ne hanno fatto il filo conduttore della loro vita, coniugando l’arte con laprofessione e lavorando infatti come insegnanti in diverse scuole di musica (foto: Antonella Panella).

Wakonda per gli Indiani d’America significa “Grande Spirito”: il gruppo nasce proprio dal profondo interesse che Valentina ha per questa cultura, in cui la musica è considerata al pari di una religione.

I Wakonda nascono come duo Blues-Rock, e si ispirano al blues anni 30 nello stile di Robert Johnson, influenzati poi da Jimi Hendrix, Neil Young, Mavis Staples, Hank Williams, Seasick Steve…

Hanno una grande esperienza live: negli anni, si sono esibiti in locali in Italia, Svizzera, e hanno partecipato a importanti Festival Blues.

Ad aprile 2014 è uscito il loro primo album di canzoni inedite, autoprodotto, dal titolo “Pelle a fior di nervi”, con canzoni in italiano e in inglese, dalle influenze che spaziano dal Blues, al Rock, e al Cantautorato.

Il disco è stato promosso, oltre che in Italia, attraverso un tour partito ad agosto dello stesso anno, svoltosi anche in Germania e Olanda.

Nell’estate del 2015, i Wakonda sono stati protagonisti di un nuovo Tour, questa volta in Austria, mentre l’estate 2016 li ha visti portare la loro musica ancora più lontano, in America.

Al ritorno è arrivata anche la registrazione del loro primo disco ufficiale, presso gli UP Studios di Ugo Poddighe.

Particolarità di questo disco, è stata la registrazione non in acustico, come invece era avvenuto in passato, ma con una band.

