Bollini e Begnis svettano all’arrivo dei “Runchitt”

Prima vittoria stagionale nel circuito del “Piede d’Oro” per Giuseppe Bollini, atleta spesso tra i migliori del lotto. Il portacolori del Circuito Running si è imposto ieri – domenica 15 aprile – alla “Su e giò per i Runchitt” di Brenta, quinta prova stagionale.

Bollini ha concluso la prova sui 7,7 chilometri, ma ricca di salite, in 29’20” e ha preceduto Ferdinando Mignani della Cardatletica di 18″. Sul podio anche Matteo Renda, capace di regolare in volata Fernando Coltro (Valbossa). Quinto Ravelli (Arcisate) e a seguire i vari De Paoli, Oliverio, Rigamonti, Tartaglione e Giancane.

In campo femminile altra recita vincente per Elena Begnis che nel 2018 ha già conquistato i traguardi di Azzate e Malgesso. L’atleta dell’Arcisate (34’55”) ha preceduto con buon margine sia Barbara Benatti (36’01”, seconda), sia Elena Soffia (36’18”, terza). A completare la top five anche Sofia Barbetta e Sara Naso.

Aprile è un mese tutto votato al “Piede d’oro”: ogni domenica propone infatti un appuntamento. Quello del 22 aprile sarà a Brinzio dove è in programma il 1° Trofeo della Balena, novità del calendario podistico.