Boschi e verde più puliti con scuole, associazioni e cittadini

Come ogni anno l’amministrazione comunale propone ai cittadini di Buguggiate (ma non solo) di aderire all’iniziativa “Giornata del Verde Pulito”, un’occasione per stare insieme prendendosi cura del proprio territorio.

La data prevista è domenica 15 aprile, con ritrovo all’area feste in via Verdi a Buguggiate (adiacente al Tigros) alle 9.

Verranno distribuiti sacchi, guanti e attrezzature; i volontari si divideranno poi in gruppi che opereranno nelle varie zone del paese. I rifiuti raccolti (per quanto possibile differenziando plastica, carta, vetro e lattine) verranno collocati a bordo strada e successivamente ritirati da Coinger per il corretto smaltimento. Al termine della mattinata sarà offerto un piccolo rinfresco.

«Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere associazioni e scuole – spiegano gli organizzatori – in modo da poter contare su un maggior numero di volontari. La risposta è stata molto positiva, all’insegna della massima collaborazione. Dunque non mancate, vi aspettiamo numerosi».