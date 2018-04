Bossari-Lagerback, ora sono “nubendi” anche per il comune

C’è “un punto di non ritorno” nell’organizzazione di un matrimonio: è quando il comune di appartenenza pubblica l’atto di matrimonio, per segnalare alla comunità che due persone hanno intenzione di sposarsi, e per dare il tempo – nel caso ci fossero i famosi anche se spesso improbabili “impedimenti” – di fare segnalazioni alla cittadinanza.

Questo punto di non ritorno è arrivato, anche per due sposini varesini molto speciali: Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

E’ stato infatti affisso oggi 27 aprile 2018, nella casa comunale (e on line, come da prassi), l’atto di pubblicazione del matrimonio, che resterà pubblico fino al 5 maggio prossimo.

Poche righe burocratiche, da cui però scopriamo che Filippa ha in realtà un altro nome anagrafico: Marika. che si aggiunge a quello di Filippa. Che lei è nata il 21 settembre 1973, che risulta nata a Oscar, in Svezia (ma non chiedeteci dov’è: non l’abbiamo trovata sulla mappa), e lui il primo ottobre 1974 a Milano. E che entrambi, come ormai ben sappiamo, abitano a Varese. Per la legge ora sono “nubendi“: è questo il termine che le carte usano per l’atto.