Bottigliate per la musica, 10 a processo

Meglio il flauto delle Ande o la musica balcanica “che è bella e tutto quanto ma alla fine…”.

E così è andata sette anni fa, quando in una sera d’estate del 2011 nei pressi di un bar di viale Belforte avvenne una rissa nata proprio sui gusti musicali di due gruppi etnici che si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte e cinghiate.

Sono peruviani e albanesi, che a ora tarda, a fine luglio, erano presenti nell’esercizio pubblico. Un bisticcio, qualche parola di troppo magari mischiata all’alcool o a sostanze, ed ecco che parte la rissa. Per terra era rimasta una persona ferita in modo serio, un ragazzo di 29 anni finito all’ospedale in prognosi riservata.

La polizia era intervenuta in forze e aveva proceduto con tre arresti di persone ritenute fra i partecipanti alla rissa.

Questa mattina di fronte al giudice monocratico di Varese si sono trovati i difensori dei 10 imputati per rissa ed è stato sentito un testimone, una ragazza varesina che quella sera era presente e che ha ricordato quanto visto: il battibecco partito nel locale e finito fuori con vetri rotti, pugni e gente che si picchiava per strada fino all’arrivo della polizia.

Il 5 luglio verranno sentiti altri testi legati a questo procedimento penale.