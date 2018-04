Brutto stop interno per la Pallavolo Saronno

Sulla strada che porta alla promozione in A2, la Pallavolo Saronno si complica le cose con una brutta sconfitta interna contro i torinesi del Parella. Netto 0-3, il risultato per i piemontesi, che approfittano delle assenze nelle fila degli Amaretti (oltre a Spairani out Rudi e Rigoni) e tengono aperta la corsa alla prima posizione a favore di Cuneo, ora a -5 in classifica.

Il Parella parte forte nel primo set, allunga fino al 7-16 prima del turno in battuta di Cafulli che riduce lo svantaggio. Il parziale finale però è tutto di Torino che chiude 18-25.

Gli Amaretti, scottati, reagiscono nella seconda frazione e mantengono la testa della gara fino al 16-15. A questo punto però un punto contestato (invasione non fischiata al Parella) toglie concentrazione ai padroni di casa che pagano un altro break pesante e crollano 21-25.

Leidi cambia allora volto alla squadra, toglie Buratti per inserire Ronzoni e dà spazio a Della Pietra e Kely. Mosse della disperazione che non danno risultati, anzi: Torino fa ancora meglio dei set precedenti e chiude 13-25 la contesa.

Ora la Pallavolo Saronno non può più sbagliare: settimana prossima gli Amaretti giocheranno a Novi Ligure contro la quarta in classifica. La concentrazione dovrà quindi essere ai massimi.

PALL. SARONNO – PARELLA TORINO 0-3

(18-25, 21-25, 13-25) SARONNO: Coscione 1, Cafulli 6, Falanga 7, Buratti 1, Gaggini 10, Canzanella 8, Guglielmo (L2), Della Pietra, Kely 1, Ronzoni, n.e. Spairani, Rigoni, Scarpino, Rudi (L). All: Leidi.

BENE LO YAKA, CARONNO SALUTA

Dagli altri campi arrivano risultati contrastanti per le varesotte. Lo Yaka Malnate torna a convincere, piega con un netto 3-0 il Fossano (16, 19 e ancora 16 i punteggi degli ospiti) respingendo quindi il tentativo di risalita di una diretta rivale per la salvezza. Ora i malnatesi hanno sette punti di vantaggio sul quart’ultimo posto.

Resta invece fissa a quota 11 l’ETS International Caronno Pertusella, in rottura prolungata: il set vinto a Novi Ligure non basta, e ormai anche la matematica condanna la squadra alla retrocessione in B2.