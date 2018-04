Busto 81 sconfitto, Fanfulla da solo al comando

Risultati molto importanti nella domenica di Eccellenza e Promozione, con i campionati che vanno spediti verso l’epilogo. In Eccellenza il Busto 81 perde in casa dell’Union Cassano e vede scappare il Fanfulla. In Promozione Rhodense e Gavirate non si fanno sfuggire la possibilità di accorciare sulla Catanese.

ECCELLENZA

Il Cavenago Fanfulla vince 2-1 sul campo dell’Ardor Lazzate e si porta a +3 sul Busto 81, sconfitto 2-1 a Cassano Magnago dall’Union Villa. Al Verbano basta un gol per portare a casa tre punti dal campo del Lomellina, ritrova il sorriso anche il Legnano grazie alla vittoria 1-0 al “Mari” contro l’Accademia Pavese, mentre il Fenegrò esagera, rifilando un roboante 8-0 all’Fbc Saronno in crisi. Bel successo della Castellanzese che passa 3-1 in casa dell’Alcione e tre punti vitali se li mette in tasca anche la Sestese grazie al 4-0 sul Calvairate. Riposo per il Sancolombano, il Gaggiano regola 3-0 il Vigevano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 65; Busto 81 62; Verbano 54; Fenegrò 51; Legnano 49; Castellanzese 41; Union Cassano 40; Ardor Lazzate, Sancolombano 39; Alcione, Sestese, Accademia Pavese 36; Calvairate 34; Lomellina 27; Vigevano 25; Gaggiano 18; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

La Castanese paga il turno di riposo e si vede agganciare al primo posto dalla Rhodense, capace di battere 2-0 il Bresso. Si porta a -1 il Gavirate grazie al successo 3-0 sulla Base 96, mentre perde l’Uboldese, sorpresa 2-1 in casa dalla Guanzatese. Frenata anche per l’Olimpia, che non va oltre lo 0-0 contro la Besnatese, mentre cade la Vergiatese, sconfitta 1-0 a Solaro dall’Universal. Il Morazzone fa il colpo esterno: 3-0 sul campo del Cob 91. Pareggio 1-1 tra Belfortese e Lentatese, il Brebbia invece perde lo scontro diretto in casa: il Portichetto si impone 1-0.