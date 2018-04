Busto capitale dell’equitazione. Cavalli e cavalieri da tutto il mondo da Etrea

Si conclude oggi con il Gran Premio Internazionale CSI una stella più due stelle organizzato dall’Associazione Sportiva Etrea Sport Horses nel maneggio di via Mortara di Busto Arsizio e che coinvolge 28 nazioni, 600 cavalli, 350-400 cavalieri.

La manifestazione si è svolta in 4 giornate dal 25 al 29 aprile e ha visto anche la partecipazione della campionessa nazionale di salto ostacoli Giulia Martinengo Marquet ()in foto) premiata dal consigliere comunale Alessandro Albani in rappresentanza dell’amministrazione.

Qui trovate ulteriori informazioni