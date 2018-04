Busto prega per il piccolo Alfie

Domani sera venerdi 27 aprile alle ore 18:30 presso il Santuario di Piazza Santa Maria verrà celebrato il Santo Rosario affinché le Autorità locali, i parroci e tutta la città di Busto Arsizio possano partecipare con una preghiera per Alfie Evans.

Il piccolo ha una malattia neurodegenerativa che i medici dell’ospedale Alder Heil di Liverpool non sono riusciti ancora a riconoscere. Soffre di crisi convulsive, in particolare quando esposto alla luce o quando viene toccato. I giudici hanno stabilito che la ventilazione artificiale non è nel miglior interesse di Alfie e che quindi è opportuno procedere con la sospensione della respirazione artificiale. Dopo la sospensione, però, Alfie ha continuato a vivere ed è partita una campagna mondiale per salvare la vita di questo bimbo. L’Italia ha concesso la cittadinanza italiana al piccolo e l’ospedale Gaslini di Genova si è offerto per proseguire le cure.

I giudici della Corte d’Appello di Londra hanno respinto il ricorso in Aula dei genitori Tom e Kate Evans per portare il bimbo in Italia. Secondo i giudici, viste le sue condizioni, il suo trasferimento sarebbe inutile. Il piccolo resta quindi in Gran Bretagna.