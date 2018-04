Cabine dipinte, c’è tempo fino a sabato 28 aprile per votare la più bella

Mille e settecento voti. È il dato parziale del sondaggio per scegliere qual è la cabina semaforica dipinta più bella.

Attivo da sabato 14 aprile sul sito www.puntosullarte.it si può votare fino a sabato 28 aprile alle 19: i primi tre più votati potranno esporre le proprie opere alla Galleria Punto Sull’Arte di Viale Sant’Antonio.

Diciannove gli artisti che hanno dipinto le cabine semaforiche sparse per Varese: gli organizzatori del concorso (Galleria Punto Sull’Arte in collaborazione con il Comune di Varese e l’Associazione WG Art) hanno deciso di decretare i vincitori con l’aiuto del pubblico. Sul sito si possono guardare le opere e votare tutti i disegni che oggi si trovano in ogni angolo di Varese.

A dicembre 2017 sono state dipinte le prime 8 cabine grazie al lavoro di Erika Baggini, Giole Bertin, Cecilia Castelli, Davide Ferro, Giorgia Oldano, Raffaele Riccioli e Luigi Vine Semeraro, Yux.

Il 7 aprile scorso sono stati Fausto Bianchi, Alessio Bolognesi, Kler, Enrico Colombo, Erre.D.E., Francesca Galli, Peter Hide, Il Borse, Antonella Lelli, Daniela Lumastro, Francesca Melina, Refreshink, Davide Saibene, STEMARTA, Spa-Bmb, Sten, Tiziana Terrana, 3Vetro gli artisti impegnati, scelti tramite il bando comunale dal titolo “Varese, tra giardini, laghi e monti”, nato con l’obiettivo di promuovere la creatività, offrire momenti di partecipazione e di visibilità agli artisti e nello stesso tempo contribuire a ridisegnare l’estetica della città come galleria open air.

Le cabine semaforiche infatti, da elementi anonimi all’interno dello spazio urbano, sono state elevate a tele di artisti urbani che, ognuno attraverso la loro forma artistica, e forniscono l’occasione alla cittadinanza e a tutti i visitatori della Città di sensibilizzarsi e avvicinarsi ai nuovi linguaggi artistici.

Il concorso è attivo fino al 28 aprile e sognuno può votare fino a 3 cabine. I tre vincitori avranno l’occasione di esporre alcuni dei loro lavori in una mostra presso la Galleria Punto Sull’Arte, dal 7 al 16 Giugno 2018. Vernissage giovedì 7 giugno. Tutti i partecipanti al progetto avranno l’occasione di esporre presso la galleria, nello stesso periodo della mostra, un’opera su carta realizzata appositamente.

Un catalogo illustrativo dell’intero progetto artistico comprensivo delle immagini di tutte le cabine realizzate e dei relativi bozzetti sarà infine presentato nel corso del mese di Settembre 2018 presso la Galleria Punto Sull’Arte.

