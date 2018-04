A caccia di orchidee nel Campo dei Fiori

Domenica 22 aprile con partenza dalla Rasa di Varese, Parco del Villaggio Cagnola, alle ore 9.30 con salita alla statua celebrativa della Vittoria della prima guerra mondiale.

L’uscita che sarà realizzata per la gran parte su un vecchio percorso di strada carrozzabile della pendenza media del 5%, vedremo la situazione delle orchidee, avremo modo di constatare la variabilità nel colore dell’anemone epatica al variare del grado di acidità del terreno, osserveremo la fioritura di alcuni arbusti fra cui il pero corvino.

Come al solito non si tratta di una uscita faticosa, il percorso è senza dubbio adatto alle persone di ogni età. Il rientro è previsto entro le 12.30 il dislivello non supera i 100 metri. La vegetazione dovrebbe essere molta.

«Vi aspettiamo numerosi», conclude Teresio Colombo, che aggiunge, per gli appassionati che è completata la composizione del “QUADERNO 2017” che raccogli tutti gli articoli comprensivi d foto ed indici suddivisi per i vari mesi

