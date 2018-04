Cadavere trovato nel Parco del Lura con ferite d’arma da taglio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato al parco del Lura nel territorio di Saronno. A trovare il corpo, intorno alle 22 di martedì 17 aprile, è stata una guardia ecologica del parco, primo ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica con gli operatori ai quali non è rimasto che constatare il decesso della persona ritrovata. Sul corpo della vittima sono state trovate ferite di arma da taglio.

Si tratta di un uomo di 40 anni le cui generalità non sono ancora note. Sul posto, in via don Volpi nei pressi del parco sportivo, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Saronno e si attende la squadra della scientifica.

Sul posto anche i vigili del fuoco per illuminare l’area e permettere i rilevamenti degli investigatori.