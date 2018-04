Cade nei boschi con la moto, elicottero e Jeep per salvarlo

A terra, ferito, senza riuscire più a muoversi. E’ così che un motociclista di 31 anni si è ritrovato nei boschi di Gorla Minore intorno alle 16.30 di giovedì 26 aprile.

Galleria fotografica Cade nei boschi con la moto, lo salvano i Vigili del Fuoco 4 di 4

Il motociclista stava percorrendo un sentiero che corre vicino a via Manzoni quando è rovinato a terra. E’ stato lui stesso a dare l’allarme, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto si è portata immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Busto/Gallarate, gli specialisti del S.A.F. Speleo Alpino Fluviale di Varese e l’elicottero “Drago 80” del Reparto Volo Lombardia con a bordo due aerosoccoritori. Raggiunto l’infortunato gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per trasportare la persona in un’area agevole dove è stato successivamente caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice verde.