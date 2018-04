Caino e Abele diventano clown, appuntamento al Colombo

Terzo appuntamento della Rassegna Teatrale di Porto Valtravaglia, sabato 14 aprile, alle ore 21.00, presso il Salone Comunale Colombo.

In scena lo spettacolo “Caino Royale” per la regia di Rita Pelusio che presenta una divertente commedia, che trasforma Caino e Abele in due clown dai ruoli opposti, per riflettere con ironia sull’istinto della violenza.

D’accordo, quella di Caino e Abele, il fratello cattivo e il fratello buono, il reietto e il

prediletto, è una storia che conosciamo tutti. Ma cosa succederebbe se i due

archetipi della storia dell’umanità fossero posseduti dalla forza sovversiva e

corrosiva di due clown? Chi saremmo oggi se Caino non avesse voluto uccidere

Abele? E soprattutto: è possibile non essere figli di Caino? In una girandola di

personaggi e situazioni surreali, tra canzoni e gag, i nostri eroi si interrogano se sia

possibile cambiare le sorti della loro storia e forse della storia intera. E ingaggiano

tra loro un gioco a odiarsi e amarsi che non ha fine.

Spettacolo comico,adatto sia ad un pubblico di adulti che di ragazzi

Per informazioni e prenotazioni: v.malcotti@gmail.com

Ingresso 5 euro

CAINO ROYALE

regia Rita Pelusio

drammaturgia e progettazione di Domenico Ferrari, Alessandro Pozzetti e Rita

Pelusio

con Andrea Bochicchio e Giovanni Longhin

scenografia e costumi di Barbara Petrecca

musiche e disegno luci di Luca De Marinis

consulenza alla drammaturgia di Riccardo Piferi

una produzione PEM Habitat Teatrali