Caja coccola i suoi: “Viviamo un momento strepitoso”

Felice, come può essere felice uno come lui, e largo di complimenti verso i suoi e verso gli altri. Attilio Caja in sala stampa inizia subito con due parole da titolo: “Momento strepitoso”. «Davvero, è un momento strepitoso della nostra annata perché abbiamo fatto bene in tante altre partite, ma il campo di Bologna è prestigioso, quello che molti di noi reputano il più bello d’Italia sul quale giocare. Riuscire a vincere qui andava oltre ogni rosea aspettativa di qualche tempo fa ma la difesa di squadra, eccellente, e il grande carattere ci hanno permesso di non mollare mai. Quando abbiamo faticato in attacco infatti siamo stati molto duri in difesa, e siamo andati avanti su questa strada anche quando i loro giocatori – di classe – hanno fatto canestri difficili».

«Non siamo stati fluidi – ammette il tecnico pavese – come altre volte ma per merito di Bologna, non per demerito nostro. Quando poi però loro hanno fatto mezzo passo indietro siamo tornati in piena partita grazie alla grande tenacia in difesa. Poi per onestà dobbiamo ringraziare Larson che ha concentrato i suoi canestri nel terzo periodo, cesti uno più importante dell’altro, e ci ha permesso di tornare in partita. Poi, vedere cinque miei uomini in doppia cifra e Bologna ferma a 69 punti ci riempie di orgoglio».

Interrogato sul fatto che la Virtus è stata più aggressiva nella fase iniziale, dando l’impressione di sorprendere la Openjobmetis, Caja spiega: «Non ci ha sorpreso la loro energia in avvio perché la Virtus è una grande squadra con grandi giocatori. Avevano due assenze importanti: di Gentile ci ricordiamo ancora la partita dell’andata ma poi mancava anche Umeh. Noi eravamo senza Wells ma insomma, a Bologna ne mancava uno in più. Poi – ammette ancora Caja – sull’ultima rimessa, siamo stati fortunati: abbiamo fatto l’opposto di quanto dovevamo fare e siamo stati graziati dal loro ultimo tiro».

Sul fronte opposto coach Alessandro Ramagli chiede applausi per i suoi uomini: «Peccato, perché abbiamo avuto una palla rocambolesca per il pareggio e non l’abbiamo trasformata. Alla squadra ho detto che questa (il campionato) non è una gara di velocità ma una maratona. La squadra ha carattere: magari non saremo ricordati per azioni belle ma per il carattere sì: usciamo a testa alta, perché era una partita difficile contro una squadra in fiducia ma non abbiamo fatto un passo indietro. Avevamo rotazioni ridotte visto che anche Lawson sta male dalla scorsa notte. Abbiamo condotto spesso e volentieri nel punteggio, poi la difesa di Varese – complimenti per la vittoria – ci ha braccato per tutta la partita come temevo e non siamo riusciti a centrare i due punti».

All’uscita dal palazzetto invece, Giancarlo Ferrero è l’immagine dell’entusiasmo: «Nello spogliatoio c’è grandissima gioia: siamo molto felici di questa vittoria. In questo momento siamo carichi e si vede, crediamo nell’impresa anche perché vediamo ogni giorni i frutti del nostro lavoro, non solo quello domenicale, ma anche quello che facciamo nel resto della settimana. Ed è bello sottolineare come anche oggi sia una vittoria di tutti: ognuno ha fatto qualcosa di buono per portarci al successo».