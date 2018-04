Il caldo anomalo ha fatto proliferare le alghe nel lago di Varese

Il caldo di questi giorni, oltre a regalare un anticipo d’estate, ha prodotto anche conseguenze anomale sull’ambiente.

Lo si nota in questi giorni sulle acque del lago di Varese dove in più punti è stata notata un’anomala proliferazione delle alghe.

Le alte temperature, fenomeno anomalo in questo periodo dell’anno, hanno infatti favorito la crescita delle alghe che si sono accumulate in alcuni punti. Le si nota molto bene alla chiusa di Bardello (come si vede nella foto postata sul gruppo Facebook Oggi nel Varesotto).

A Varese, come ha ben fotografato il Centro Geofisico Prealpino, la temperatura più alta del periodo si è raggiunta sabato 21 con 28.9°C. Si tratta della terza temperatura più alta di aprile, almeno dal 1967. Valori superiori si sono misurati solo il 9 aprile 2011 (31.5°C) e l’8 aprile 2001 (30.5°C).

Sono condizioni che hanno favorito il fenomeno in acqua. Intanto gli enti competenti stanno seguendo da vicino quanto accaduto. Lo abbiamo chiesto a Valerio Mariani Consigliere provinciale all’Ecologia ed Energia che spiega: «Arpa e Ats stanno già monitorando il fenomeno e hanno già programmato di intervenire per il 2 maggio. fortunatamente, visto che le previsioni danno precipitazioni in questo fine settimana, il problema dovrebbe riuscire a risolversi prima e in maniera naturale».