Cambio sterlina dollaro, si calma lo scontro Usa-Cina ma si attende la Bank of England

La sterlina inglese continua a salire e ha registrato guadagni per una quarta sessione consecutiva. La coppia GBP / USD ha guadagnato l’1,4% da venerdì. Nel trade di mercoledì, GBP / USD è scambiato a 1,4206, in rialzo dello 0,22% sul giorno. Sul fronte del rilascio, la produzione manifatturiera britannica ha deluso con un calo dello 0,2%. Ciò ha mancato la stima di un guadagno allo 0,2%.

Come segnala il portale finanziario Comefaretradingonline, il deficit commerciale della Gran Bretagna si è ridotto a -10,2 miliardi di sterline, battendo la stima di GBP a -12,0 miliardi. Questo ha segnato il deficit più basso da ottobre 2016. Negli Stati Uniti, l’IPC è diminuito dello 0,1%, a meno della stima dello 0,0%. Questo ha segnato il primo declino da maggio. L’IPC core è rimasto invariato allo 0,2%. La Federal Reserve ha pubblicato i verbali della riunione politica di marzo.

Scontro Usa-Cina, si diradano le nubi

Lo scontro tra Stati Uniti e Cina sembra lontana dall’essere finito, ma entrambe le parti hanno abbassato la retorica sulla battaglia commerciale che ha agitato i mercati nelle ultime settimane. Gli investitori stanno tirando un sospiro di sollievo dopo che il presidente cinese Xi Jimping ha lanciato un messaggio di conciliazione martedì. Xi stava parlando a una conferenza sullo sviluppo commerciale in Cina e ha promesso di abbassare le tariffe sulle importazioni di veicoli in Cina.

Questo è stato un importante punto di scontro tra Stati Uniti e Cina, con il presidente Trump che si lamenta che la Cina ha una tariffa del 25% sulle importazioni di veicoli statunitensi, eppure gli Stati Uniti pagano solo il 2,5% sui veicoli cinesi. Xi ha aggiunto che la Cina sta cercando di risolvere le questioni attraverso il dialogo piuttosto che lo scontro, e i mercati sperano che gli Stati Uniti e la Cina possano evitare una guerra commerciale, che potrebbe trascinare giù l’economia globale.

Si attendono le decisioni della Bank of England

Dove è diretta invece la Bank of England? La banca non si riunisce per un incontro tariffario fino al prossimo mese, ma esiste un sostegno per un aumento del tasso di un quarto di punto. Martedì, il membro della BoE, Ian McCafferty, ha esortato la banca a non ritardare l’aumento dei tassi, e altri policymaker sostengono questo punto di vista. Un motivo valido a favore di un rialzo dei tassi è che l’inflazione rimane intorno al 3%, ben al di sopra dell’obiettivo del 2%. Tuttavia, la tiepida economia britannica e l’oscura nuvola della Brexit sono le ragioni principali per cui il governatore Mark Carney non è stato entusiasta dell’innalzamento dei tassi. Allo stato attuale delle cose, un rialzo dei tassi di un quarto di punto sembra probabile alla riunione di maggio.

GBP/USD, Usa e Gran Bretagna impegnate in Siria

Ma se la guerra commerciale Usa-Cina sembra stia abbassando i toni, c’è un’altra guerra, reale e fatta con le armi, che è iniziata: quella in Siria. Conflitto che vede Usa e Gran Bretagna impegnate in prima linea. Come del resto sempre in Medioriente, mostrandosi molto abili ad eliminare quanti combattono realmente il terrorismo islamico: talebani, Saddam Hussein, Muhammar Gheddafi e ora Assad.

La coppia GBP / USD è scambiata in calo dello 0,15%, a circa 1,4160. Mentre il recente rialzo sembra aver perso forza senza essere supportato da fattori fondamentali e il rischio di tensioni geopolitiche in Siria è aumentato in maniera massiccia con il Presidente Trump che rischia di colpire la Siria dopo gli attacchi di gas del fine settimana del presidente siriano appoggiato dalla Russia su ribelli e popolazione civile.

Il primo ministro britannico Theresa May ha effettivamente convocato il Consiglio dei ministri per discutere i problemi di sicurezza. Allo stesso tempo, ci sono due discorsi dei funzionari della Banca d’Inghilterra in programma per giovedì. Mentre tiene un discorso pubblico nella sua terra d’origine, il Canada, il governatore della Bank of England Mark Carney, seguirà il modello del suo vice governatore Ben Broadbent che ha parlato in Australia più in generale sulla necessità di combinare misure macroprudenziali con la politica monetaria sotto un unico tetto. Astenendosi dal dare suggerimenti di politica monetaria diretta.

Tecnicamente, la coppia GBP/USD ha corretto dai massimi di questa settimana a 1,418792 con oscillatori tecnici che si sono abbassati. Gli obiettivi a breve termine per GBP / USD sono a 1.4100 e quindi a 1.4050, con un forte livello psicologico a 1.4000.