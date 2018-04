Cambio vita, cambio lavoro: la storia di Christian Ricciarini

Christian Ricciarini è uno startupper seriale che ha saputo cogliere le opportunità messe a disposizione dal web.

Dopo il percorso di studi in Ingegneria e una carriera professionale da ingegnere, Christian sceglie di cambiare completamente la sua vita dedicandosi a qualcosa di nuovo. Lascia il suo lavoro e dà vita a Officine Creative Marchigiane, una startup innovativa che si occupa di comunicazione integrata, prototipazione e ingegnerizzazione, formazione e bandi.

Si tratta si una realtà composta da persone con professionalità diverse che lavorano insieme contaminandosi a vicenda, scambiandosi idee e condividendo competenze. Uno dei progetti più importanti sviluppati dalla startup Officine Creative Marchigiane è Edilmag, un’app di sharing economy nel settore delle costruzioni civili pensata per far cooperare le imprese edili, ottimizzando la ricerca delle attrezzature.

Il portale consente alle imprese edili di inventariare il proprio magazzino e di metterlo in rete, permettendo lo scambio e lacondivisione degli esuberi o di materiali e attrezzature inutilizzate.

Edilmag ha donato le credenziali della sua applicazione sia alla Protezione Civile sia ai comuni così che, entrambi, in caso di calamità naturali, siano in grado di reperire in poco tempo tutto il necessario al fine di salvare delle vite umane.

«La grande soddisfazione», racconta Christian, «è aver creato un prodotto – utilizzando internet – che possa avere un beneficio sociale».