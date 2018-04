Camelie, arte e colori: un weekend per tutti a Villa Carlotta

Con l’arrivo della primavera, e il giardino che torna a svegliarsi dopo il rigore dell’inverno, Villa Carlotta dedica alle famiglie un intero weekend all’insegna dei fiori e del proprio patrimonio botanico: due giornate speciali, sabato 7 e domenica 8 aprile, con eventi per grandi e bambini.

Camelie sul Lario

Si inizia sabato 7 aprile con un’intera giornata alla scoperta delle “Camelie sul Lario”. La camelia è un fiore pieno di significati ed eleganza che fiorisce in primavera colorando i giardini di Villa Carlotta e delle ville del Lago di Como.

Proprio in occasione della fioritura delle antiche camelie – una delle collezioni botaniche più importanti di Villa Carlotta che si estende nel giardino all’italiana creando un abbraccio intorno alla villa-museo – e per scoprire qualcosa di più su questo bellissimo fiore, Andrea Corneo, presidente della Società Italiana della Camelia, terrà il workshop “La camelia da Oriente a Occidente”. Il workshop si terrà alle 10.30, alle 14.30 e alle 16.30.

Per completare la giornata sul lago, sarà possibile abbinare alla visita a Villa Carlotta anche un’escursione a Villa Melzi a Bellagio, che si potrà raggiungere con un collegamento a mezzo barca privata

(posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito www.villacarlotta.it). La visita a Villa Melzi si terrà alle 14.30 (Partenza barche da Villa Carlotta: 9.00 13.00 16.45. Partenza barche da Villa Melzi: 9.45 13.30 17.15).

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, invece, alle 14.30 si terrà il laboratorio didattico “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”, un’esplorazione del linguaggio artistico e dei significati scientifici che il patrimonio di Villa Carlotta cela e restituisce ai più curiosi.

Informazioni utili:

Orari workshop Villa Carlotta a cura di Andrea Corneo:

10.30, 14.30, 16.30

Orario visita villa Melzi:

14.30

Costo (trasporto incluso):

10 euro Villa Carlotta (per l’evento non sono applicabile le altre agevolazione previste da

listino pezzi)

6 euro Villa Melzi

Laboratorio didattico “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”

14.30

10 euro (per l’evento non sono applicabili le altre agevolazione previste dal listino pezzi)

“Disegniamo l’arte”

Domenica 8 aprile, a partire dalle 14.30, i bambini e ragazzi fino a 14 anni potranno trasformarsi in “piccoli, grandi artisti”.

Anche la bella villa-museo di Tremezzina partecipa infatti alla terza edizione di “Disegniamo l’Arte”, l’iniziativa promossa da Abbonamento Musei Lombardia rivolta ai giovani possessori della tessera Abbonamento Musei Junior e a tutti i loro amici.

Per l’occasione Villa Carlotta offrirà alle famiglie una giornata speciale dedicata al proprio patrimonio botanico e artistico. I bambini e le loro famiglie avranno l’opportunità di vivere un’esperienza insolita e divertente, un’occasione unica per reinterpretare le bellezze artistico-culturali attraverso il disegno, che rappresenterà lo strumento per valorizzare le collezioni, le architetture e tutti gli elementi suggestivi di Villa Carlotta.

Iscrizioni all’indirizzo didattica@villacarlotta.it

Costi: 10.00€ per i bambini; 5.00€ per eventuali adulti accompagnatori.