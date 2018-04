Camminata e polenta per una domenica nel verde

È primavera, la natura si risveglia. E quale momento migliore per scoprire le sue bellezze? Per questo, come ogni anno, la sezione sestese del Cai organizza una passeggiata immersa nel verde.

L’appuntamento con la 31esima camminata ecologica è in programma domenica 22 aprile, con ritrovo alle 8.30 alla sede di via Piave.

Il percorso prevede una facile passeggiata – di circa un chilometro – che dalla sezione del CAI sestese attraverserà i boschi di Sesto Calende fino ad arrivare a Taino.

Al ritorno per i partecipanti pranzo in compagnia a base di polenta.

