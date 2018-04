Campagna Amica, spesa a chilometro zero in riva al Ticino

Il Mercato di Campagna Amica sbarca nella città dove il lago Maggiore restituisce le sue acque al Ticino: ed è un “Fiume di Sapori” quello che, da sabato prossimo, 14 aprile, attende i cittadini che vorranno fare la spesa “a chilometro zero” nella nuova realtà che è parte della più ampia rete difarmer’s market a livello nazionale.

L’AgriMercato si terrà ogni secondo sabato del mese sul lungofiume, in piazza Garibaldi.

Per Coldiretti Varese si tratta di un risultato importante, “in un luogo strategico, perché è sia meta, sia punto di transito dei numerosi turisti che raggiungono i nostri laghi” come sottolinea il presidente della Coldiretti interprovinciale Fernando Fiori. Il Mercato Agricolo è l’ultimo nato di una rete già radicata nel territorio prealpino “e ciononostante in continua espansione”

“Già oggi la provincia di Varese conta numerosi appuntamenti settimanali e mattutini con i Mercati Agricoli” dettaglia Paolo Zanotti, presidente dell’Associazione AgriMercato. “Siamo a Varese, ogni giovedì in piazza Giovine Italia e ogni venerdì in piazza De Gasperi; a Gallarate ogni martedì in via Torino; a Induno Olona, invece al sabato mattina nel rione San Cassano (tre sabati al mese, eccetto il secondo). Nella città capoluogo, Varese, vi è anche l’appuntamento mensile di corso Matteotti (alla terza domenica). E ora, è Sesto Calende a darci il benvenuto, e questo ci fa molto piacere”.

Il Mercato Agricolo di Varese porterà la qualità del chilometro zero sulle tavole dei consumatori, con un appuntamento periodico e frequente, ogni secondo sabato del mese, attraverso una delle formule più gettonate ed apprezzate dal pubblico, quella dei ‘farmer’s market’: è la campagna che va in città per essere vicina ai consumatori e alla popolazione. Infatti, nei Mercati di Campagna Amica vengono proposti solo prodotti agricoli, italiani, provenienti dai territori regionali quindi rigorosamente a km zero.

L’iniziativa nasce da un’intesa e una forte collaborazione fra la Coldiretti, la Pro Loco e il Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato e gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale: “l’auspicio – dicono tutti i collaboratori del progetto – è che l’appuntamento con i gazebo gialli della Coldiretti possa diventare un richiamo verso la città: garantire un appuntamento con una cadenza precisa e periodica da assicurare agli utenti. Un obiettivo che intende dare valore alla natura e al territorio che ci circonda e fa di Sesto Calende un luogo unico e da scoprire, con un evento che vuole essere più che mai di invito”.

Sotto i gazebo gialli di Campagna Amica, i consumatori avranno la possibilità di acquistare le specialità rurali del territorio, come salumi, formaggi vaccini e caprini, confetture, succhi di frutta, miele, frutta e verdura di stagione, vino dei Ronchi Varesini, fiori e piante da orto e giardino, zafferano e molto altro ancora.