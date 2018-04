Campo nomadi bis, l’affondo di Gerenzano: “Area non idonea, Saronno ci ripensi”

«Abbiamo appreso della scelta del comune di Saronno di organizzare un’area da destinare a campo nomadi al confine con il Comune di Gerenzano dalla stampa. Abbiamo avuto modo di leggere che l’assessore competente Pierangela Vanzulli ha dichiarato in consiglio comunale che tale scelta non necessitava di alcuna condivisione con i comuni limitrofi. Ebbene, sotto il solo profilo della procedura tecnico/amministrativa, non possiamo contestare tale affermazione ma sotto il profilo di opportunità e, soprattutto, politico, non concordiamo assolutamente con quanto messo in atto dal vicino comune di Saronno».

Sono le dure parole del vicesindaco di Gerenzano Pier Angelo Borghi in merito allo sdoppiamento del campo nomadi saronnese che vedrà il Comune realizzare 4 nuove piazzole in via Grandi in una zona al centro di un quartiere di villette situate sul confine tra i due comuni.

«Non contestiamo il progetto in quanto tale ma le criticità rappresentante dalla scelta dell’area sono talmente tante che non comprendiamo come tale scelta possa essere stata fatta senza sentire il dovere del confronto, dell’informazione e della condivisione con il Comune confinante e con i cittadini interessati». E ancora: «Ci sono tante ragioni perché l’area individuata sia la meno idonea a tale destinazione e noi ci impegniamo a renderle evidenti a tutti affinché il comune di Saronno possa ritornare sui propri passi e scegliere, tra le tante aree a disposizione, una soluzione alternativa. Non si può mancare così tanto di rispetto ai cittadini!».