Campo nomadi, Vanzulli replica a Borghi

«Il mio progetto prevedeva il collocare le famiglie in 4 appartamenti in Saronno, per porre in essere quello che consideravo un’ipotesi di integrazione. Al rifiuto da parte di detti nuclei familiari circa questa proposta, il sindaco Alessandro Fagioli, sentito l’ufficio tecnico, ha ritenuto di fare questa scelta».

Il vicesindaco Pier Angela Vanzulli replica al suo omologo gerenzanese Pierangelo Borghi in merito all’arrivo del campo nomadi in via Grandi dove il comune di Saronno vuole realizzare 4 piazzole che sarebbero eliminare a quello presente in via Deledda dagli anni Novanta. Contro il progetto si sono schierati i residenti del quartiere che temono un deprezzamento del valore delle abitazioni e soprattutto un acuirsi dei problemi del quartiere.

«La prima cosa che mi stupisce è che si è sempre tacciato noi leghisti di essere dei razzisti, ma la levata di scudi contro queste quattro famiglie di italiani saronnesi mi fa pensare che siano ben altri ad avere dei pregiudizi. In quel terreno verrà costituito un insediamento abitativo non certo un “campo nomadi”. Se la memoria non mi inganna anche a Gerenzano in zona cimitero vi è un insediamento abitativo fatto di case in legno e di roulotte, eppure nessuno dice niente».