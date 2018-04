Come consuetudine ritorna la proposta di Saronno Servizi SSD per il

Campus Sportivo Estivo alla Piscina di Saronno

un modo divertente di trascorrere la pausa estiva all’insegna dell’attività sportiva e dello svago.

Dove si svolge

Le attività del Campus Sportivo Estivo sono ospitate all’interno delle nostre due sedi del centro polisportivo.

Sede PalaEXBO: via Piave, 1 – 21047 Saronno (VA)

Sede Piscina e Palaghiaccio: Via Miola, 5 – 21047 Saronno (VA)

Periodo di svolgimento

Per l’estate 2018 il campus si svolgerà dal 18/06 al 10/08 e dal 20/08 al 07/09. Sono possibili iscrizioni settimanali o giornaliere (settimane e giornate anche non consecutive)

Chi può iscriversi

Tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che li festeggiano entro il 7 settembre) ai 14 anni.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la reception del PalaEXBO dal 07/05/2018 fino ad esaurimento dei posti.

Al momento dell’iscrizione deve essere consegnato il Certificato Medico per attività sportiva non agonistica solo per i bambini dai 6 anni compiuti!

Orari di apertura reception

Maggio

Da lunedì a giovedì dalle 15:30 alle 19:00

Giugno

Da lunedì a giovedì dalle 15:30 alle 18:00

Luglio e agosto

Solo nelle giornate di lunedì e venerdì dalle 15:30 alle 18:00

Al di fuori di questi orari è possibile effettuare l’iscrizione presso la reception della Piscina

Istruttori

I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus saranno seguiti da un qualificato pool di istruttori ed educatori, diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di brevetti federali specifici per le varie discipline e con provata esperienza nella gestione e nella cura dei più piccoli. Il nostro responsabile Gianmario Dalla Valle insieme ai nostri istruttori vi aspettano!!!

Alimentazione

Il pasto è fornito da una società di catering specializzata esterna. Sono previsti pranzo e merenda che seguono le linee guida fornite dalla A.S.L.

A pranzo è previsto un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane e acqua. La merenda varia quotidianamente.

Eventuali diete speciali (allergie e intolleranze) sono gestite singolarmente.

La giornata tipo

Attività proposte

Ludosport baby, basket, calcio, atletica leggera, pattinaggio, pallavolo, roller hockey, nuoto, tennis tavolo, tiro con l’arco, hip hop, kick boxe, relax baby

Tariffe

Leggi qui

La quota d’iscrizione comprende

• Corso di nuoto 5 volte alla settimana

• Accesso a tutte le strutture sportive coinvolte dal campus (piscina, campo sportivo, palestre, pista di pattinaggio a rotelle, PalaEXBO)

• Assistenza e attività sportiva diversificata svolta da personale qualificato nel settore

• Pranzo e merenda