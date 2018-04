Come consuetudine ritorna la proposta di Saronno Servizi SSD per il

Campus Sportivo Estivo alla Piscina di Solbiate Olona

un modo divertente di trascorrere la pausa estiva all’insegna dell’attività sportiva e dello svago

Dove si svolge

Le attività del Campus Sportivo Estivo sono ospitate presso Piazzale dello Sport, 2 – Solbiate Olona

Periodo di svolgimento

Per l’estate 2017 il campus si svolgerà dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre. Sono possibili iscrizioni settimanali o giornaliere (settimane e giornate anche non consecutive)

Chi può iscriversi

Tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che lo festeggiano entro il 2 settembre) ai 14 anni.

Le attività previste

I bambini e i ragazzi del Campus potranno imparare o migliorarsi in diverse discipline: atletica leggera, pallavolo, basket, calcio, pattinaggio,tennis tavolo, roller hockey, tiro con l’arco, hip hop e ovviamente corso di nuoto!

Per i più piccoli, ci sarà il Baby Campus con attività specifiche per la loro età. Svolgeranno, oltre al corso di nuoto, diverse attività sportive e ricreative, di laboratorio e impareranno a “giocare” con lo sport, attraverso attività motorie propriocettive finalizzate alla conoscenza del proprio corpo e alla capacità di muoversi nello spazio e nel rispetto delle regole.

Istruttori

I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus saranno seguiti da un qualificato pool di istruttori ed educatori, diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di brevetti federali specifici per le varie discipline e con provata esperienza nella gestione e nella cura dei più piccoli.

Alimentazione

Il pasto è fornito da una società di catering specializzata esterna. Sono previsti pranzo e merenda che seguono le linee guida fornite dalla A.S.L.

A pranzo è previsto un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane e acqua. La merenda varia quotidianamente.

Eventuali diete speciali (allergie e intolleranze) sono gestite singolarmente.

Giornata tipo

La gita settimanale

DOVE SI SVOLGE La gita settimanale del CAMPUS SPORTIVO ESTIVO sono ospitate all’interno della struttura Piscina di Saronno gestita anch’essa dalla società Saronno Servizi SSD! Sede Piscina: Via Miola, 5 – 21047 Saronno (VA) Nella struttura i bambini potranno usufruire delle vasche esterne situate in un parco di 2000 mq

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la reception del PalaEXBO dal 02/05/2017 fino ad esaurimento dei posti.

Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare un CERTIFICATO MEDICO DEL BAMBINO ISCRITTO attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica (certificato in corso di validità rispetto alla durata dell’iscrizione del Campus) o comunque da consegnarsi entro il 12 giugno 2017. Oltre tale data, il certificato medico sarà da consegnarsi al momento dell’iscrizione.

Tariffe: Leggi qui

La quota d’iscrizione comprende:

• Corso di nuoto 5 volte alla settimana

• Assistenza e attività sportiva diversificata svolta da personale qualificato nel settore

• Pranzo e merenda