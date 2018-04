Candiani vola in Sicilia a guidare la Lega

Il senatore tradatese Stefano Candiani è volato in Sicilia. Dopo l’impegno in Umbria, dove l’ex sindaco di Tradate si era occupato di strutturare il partito prima delle elezioni, questa volta Salvini lo ha voluto a Catania a commissariare la Lega sull’isola.

A Candiani toccherà il compito di strutturare il partito e di occuparsi delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. In ballo ci sono programmi, candidati e accordi da chiudere nelle città più importanti: Catania, Messina, Messina e Siracusa.

Un compito delicato che arriva dopo l’inchiesta che ha coinvolto i coordinatori regionali indagati.

«Sono qui perché Matteo Salvini ci tiene ad una Lega capace di suscitare lo stesso interesse e grado di entusiasmo in tutti i territori ma attraverso un partito governato e indirizzato correttamente da Sondrio fino a Ragusa – spiega Candiani -. Io qui mi dovrò occupare di strutturare questa attività. Qui ho trovato l’entusiasmo di militanti che non vogliono essere mescolati a fatti strani che spesso coinvolgono la politica. Io qui voglio essere una garanzia per loro».