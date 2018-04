Cani, gatti in corsia: gli ospedali di Como dicono sì

Cani e gatti in ospedale. L’asst Lariana offre ai propri pazienti la possibilità di portare in corsia gli animali d’affezione.

Sulla home page del sito www.asst-lariana.it è stata creata una pagina dedicata al regolamento per l’accesso in ospedale degli animali d’affezione.

Ecco il link: http://www.asst-lariana.it/v2/12/?per=2&p=326

Il documento prevede la possibilità di portare cani, gatti o conigli in visita ai pazienti ricoverati negli ospedali Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, Sant’Antonio Abate a Cantù e “Felice Villa” a Mariano Comense seguendo alcune regole.

La visita degli animali non è possibile in Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Urgenza/Pronto Soccorso, Chirurgia, Chirurgia d’Urgenza e Terapia Intensiva Neonatale.

La richiesta di accesso va consegnata al reparto. Il personale valuterà le condizioni di salute del degente e verificherà che ci sia l’assenso anche di altri pazienti ricoverati nella stessa camera. Poi l’U.O. inoltrerà la richiesta alla Direzione Medica di Presidio. Una volta ottenuto il permesso, sarà necessario dotarsi di alcune certificazioni dei pet che si intendono portare a far visita al malato. Inoltre, concesso il benestare, bisognerà utilizzare alcuni accorgimenti riguardanti, ad esempio, l’impiego del guinzaglio per i cani o del trasportino per gatti e conigli oltre a munirsi di tutto ciò che serve per mantenere idonee condizioni igienico-sanitarie.

Se il paziente è autosufficiente, il coordinatore infermieristico individuerà come sede d’incontro l’atrio, la sala d’attesa o altro locale ritenuto idoneo. Prima dell’accesso in ospedale l’accompagnatore dovrà rivolgersi alla Portineria.