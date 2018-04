Carabinieri: serrati controlli nel Luinese per il weekend di Pasqua

Lago Maggiore sorvegliato speciale per il primo weekend di bello che ha coinciso anche con le vacanze pasquali.

Per molti questo ha significato un’uscita in barca. Per i carabinieri della compagnia di Luino è stato un fine settimana di controlli volti a rendere sicuri il weekend di festa e i giorni che l’hanno preceduto.

È stata così schierata la motovedetta CC271 che ha controllato negli ultimi giorni 23 imbarcazioni e 45 persone.

Imponente anche il dispositivo per assicurare la sicurezza sulle strade: 221 i mezzi controllati sulle strade, identificate 345 persone, soprattutto giovani: 12 le contravvenzioni elevate per un ammontare di oltre 1000 euro.

Due le persone denunciate: si tratta di un 27enne di Cuvio che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico con etilometro: gli è stata confiscata l’auto.

Nei guai anche un trentenne di Lavena Pone Tresa fermato alla guida della sua auto sorpreso in possesso di una modica quantità di hascìsc: l’uomo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata ritirata.