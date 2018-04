I carabinieri vegliano sul ponte del Primo Maggio, arresti e denunce

Nell’intero fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno svolto un ampio e prolungato servizio coordinato, sull’intero territorio della compagnia, finalizzato a garantire la sicurezza sul lungo “ponte” in corso. I controlli si sono svolti nelle zone residenziali, lungo le principali vie di comunicazione e, nelle ore serali e notturne, con il controllo di esercizi pubblici e locali notturni.

Nel corso del servizio è stato arrestato in un 55enne di Busto che doveva espiare una pena di 9 mesi agli arresti domiciliari per emissione di assegni falsi e invece è stato trovato davanti ad una sala slot di Castellanza. I militari lo hanno riportato a casa e segnalato il fatto all’autorità giudiziaria.

Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica complessivamente 5 soggetti (2 studenti, 2 operai ed un cuoco) tra i 20 e i 34 anni. Per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere è stato deferito un 18enne di Busto, studente, che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso coltello con una lama di 16 cm, nascosto nella tasca interna del giubbino che indossava. Per violazione obblighi inerenti foglio di via obbligatorio è stato denunciato un 45enne di Rescaldina, operaio, pregiudicato, che non avrebbe dovuto mettere piedenel comune di Castellanza fino al 2019.

Infine, nelle immediate adiacenze dei numerosi locali pubblici controllati, 8 nel complesso, venivano trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, 7 soggetti, tutti uomini, tra i 16 e i 32 anni. In tutto i militari hanno sequestrato 90 grammi di stupefacente tra droghe leggere e pesanti. Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 62 soggetti, di cui 23 stranieri, e controllate 52 autovetture.