Il carattere della Openjobmetis fa impazzire i cinquemila di Masnago

La squadra di Caja fa un altro passo avanti in direzione playoff superando anche Reggio Emilia davanti a un PalA2a stracolmo. Grande carattere dei biancorossi, raggiunti e sorpassati a cavallo degli ultimi due quarti. Ma la volata è tutta varesina.

OPENJOBMETIS VARESE – GRISSIN BON REGGIO E. 80-73 (28-10, 43-35; 55-59)

VARESE: Larson 10 (1-3, 2-5), Avramovic 21 (4-11, 3-8), Okoye 14 (2-7, 2-4), Vene 6 (2-3), Cain 15 (5-6); Natali 2 (1-1, 0-1), Tambone 5 (1-3, 1-2), Delas, Ferrero 7 (2-2), Dimsa. Ne: Bergamaschi, Ivanaj. All. Caja.

REGGIO EMILIA: C. Wright 16 (4-11, 2-7), Candi 6 (3-3, 0-4), Markoishvili 7 (2-7 da 3), White 14 (4-5, 1-3), Cervi 6 (2-5); J. Wright 17 (5-6, 1-2), Llompart 7 (0-1, 1-4). Ne: Bonacini, Della Valle, Dellosto. All. Menetti.

ARBITRI: Sahin, Bartoli, Morelli.

NOTE. Da 2: V 18-36, R 18-31. Da 3: V 8-20, R 7-27. Tl: V 20-22, R 16-20. Rimbalzi: V 36 (Okoye, Cain 8), R 27 (J. Wright 9). Assist: V 18 (Avramovic, Vene 4), R 21 (Llompart 11). Perse: V 10 (Okoye 3), R 10 (Markoishvili 3). Recuperate: V 5 (Larson 2), R 1 (Candi 1). Usc. 5 falli: Vene. F. antisportivo a Tambone (9’57”). Spettatori: 4.840. Incasso: 66.322.