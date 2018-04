Cardiologi pediatrici si confrontano sulle cardiopatie congenite

Sabato 7 aprile, al Collegio De Filippi di Varese, si terrà il convegno “Le cardiopatie congenite tra passato e futuro”.

Organizzato dalla Dr.ssa Alessandra Stifani, Responsabile della SSD Cardiologia pediatrica della ASST Settelaghi di Varese, con il contributo de “Il Ponte del sorriso Onlus”, l’evento è aperto a Cardiologi, Pediatri, Cardiochirurghi ed Infermieri di area pediatrica, nonché agli specialisti del territorio.

Arriveranno a Varese i migliori specialisti nel campo che, portando la propria esperienza scientifica e professionale, offriranno l’occasione di conoscere il percorso evolutivo della cardiologia e cardiochirurgia pediatriche, dalla storia recente alle prospettive future.

«Questo incontro scientifico – spiega la Dr.ssa Stifani – rappresenta un significativo momento di crescita, in un settore così specifico. E’ evidente come un percorso così delicato richieda competenze solide ed in continua evoluzione».

La SSD Cardiologia Pediatrica di Varese rappresenta l’unica struttura dedicata nel territorio provinciale, nel Comasco e parte del Piemonte orientale. Soddisfa il bisogno di salute di circa 6000 piccoli pazienti, della donna in gravidanza e delle pazienti oncologiche per un totale di oltre 20.000 prestazioni l’anno. Fa parte del Dipartimento Cardiovascolare diretto dal Dr. Calveri ed è inserita nella RIMI (Rete Integrata Materno-Infantile) diretta dal prof. Ghezzi e collabora con le Scuole di Specialità di Cardiologia e Pediatria, dirette rispettivamente dal Prof. De Ponti e dal Prof. Salvatoni.

«Dopo la fase critica che la cardiologia Pediatrica ha attraversato circa un anno fa – prosegue la Dr.ssa Stifani – grazie all’impegno e al supporto fattivo della Direzione Strategica oggi possiamo contare su un gruppo di professionisti preparati ed entusiasti e su nuove apparecchiature di fascia elevata. Guardiamo con serenità alle nuove sfide legate allo sviluppo dell’Ospedale della donna e del bambino di Varese».