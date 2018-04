E’ Carlo Arioli il candidato sindaco di “Azzate in Valbossa” la lista civica, espressione della Lega Nord, che correrà nelle prossime amministrative. Nessun nome nuovo è uscito dal “cilindro”: Arioli è attualmente consigliere d’opposizione, ma è stato anche assessore con la giunta Dell’Acqua.

Arioli è stato presentato questa sera, giovedì 19 aprile, nella sede della Lega Nord, in via Piave, affiancato da tutta la squadra che lavorerà insieme a lui. Ancora “top secret” invece i 12 nomi che comporranno la lista.

«Volevo una squadra che lavorasse al mio fianco – ha detto Arioli – dopo tanti anni in cui ad Azzate c’è stato un uomo solo al comando, ho voluto assicurarmi di avere con me un gruppo forte. Accertato che la squadra c’era, ho rotto gli indugi ed ho deciso di candidarmi. Adesso vogliamo guardare avanti: il 27 aprile sveleremo la lista che si presenterà alle prossime amministrative»

L’obiettivo è agire. «Cercheremo di fare cose concrete per il paese – ha detto Arioli – Riporteremo Azzate e gli azzatesi al centro della Valbossa».

Va detto che negli anni della giunta Bernasconi la Lega Nord non è riuscita a fare una vera opposizione, ma Arioli giustifica così la “linea” scelta dal suo partito: «Siamo stati volutamente meno aggressivi degli anni precedenti, abbiamo preferito un atteggiamento più costruttivo. E poi, francamente, questa giunta ha fatto così poco che non è stato necessario neppure fare opposizione».

A Marco Perin, segretario della Lega Nord della Valbossa il compito di concludere la presentazione: «Crediamo davvero nel valore della squadra – ha detto – il nostro programma è stato discusso e condiviso. E’ questa la nostra forza».

Nella sala tanti nomi volti di Azzate: oltre ad Emanuele Monti, molti militanti della Lega. Difficile per ora stabilire chi davvero si metterà in gioco e in lista.