Carlo Rampazzi e i suoi “indispensabili” alla Varese Design Week

L’artista e designer Carlo Rampazzi, che vive da sempre ad Ascona, è stato protagonista della giornata di venerdi alla Varese Design Week.

Galleria fotografica Carlo Rampazzi e "Gl indispensabili" alla Varese design week 4 di 13

Non solo nell’incontro-conversazione con Nicoletta Romano che si è svolto la sera al salone Estense, ma anche con il vernissage che ha presentato una curiosa mostra da Base Blu, in piazza del Podestà.

Nel negozio di abbigliamento sono in mostra infatti “gli indispensabili“, collezione di miniature di mobili destinate ad altri oggetti ,come la scrivania porta cioccolatini o la poltroncina per le scarpe.

Nella galleria fotografica, le immagini dell’artista e della mostra.