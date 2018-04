Carmine Gorrasi eletto nel cda di Ato

Il consigliere comunale di Forza Italia Carmine Gorrasi è stato eletto rappresentante di Busto Arsizio nel consiglio di amministrazione dell’Ato. L’Ambito Territoriale Ottimale è l’organismo che si occupa di dettare le regole e controllare l’aggregazione dei comuni della provincia di Varese nel settore idrico (attraverso la società Alfa srl).

Si tratta di un risultato importante per la città e per l’Ato stessa che non aveva un rappresentante della città più importante della provincia nel cda. L’elezione di Gorrasi è stata votata quasi all’unanimità su proposta dei comuni tra i 3 mila e i 15 mila abitanti.

Il consigliere forzista è anche impegnato da mesi in un braccio di ferro con Ato per il valore di subentro della rete idrica comunale che Alfa dovrà versare al Comune di Busto Arsizio: «Cercherò di fare il meglio per Busto» – ha commentato il consigliere.