Caronnese, basta un gol. Pari senza reti per la Varesina

La Caronnese vince e consolida il terzo posto del Girone A di Serie D passando 1-0 a Casale. La Varesina ottiene un punto sul campo dell’Olginatese che poco cambia per la classifica e la lotta salvezza.

CASALE – CARONNESE 0-1

Basta un gol di capitan Corno alla Caronnese per portarsi a casa tre punti da un campo difficile come Casale. Terzo posto consolidato per i ragazzi di mister Aldo Monza alle spalle di Gozzano e Como, che continuano a sbagliare pochissimo. Gara non semplice per i rossoblu nel Monferrato, ma ci ha pensato capitan Corno a sbloccarla al 24’ della ripresa, permettendo ai suoi di conquistare la vittoria.

OLGINATESE – VARESINA 0-0

Termina senza reti la sfida salvezza tra Olginatese e Varesina. Un punto a testa che però serve a poco per le due contendenti che sperano ancora di evitare i playout. L’Olgiatese sale a quota 40, tre punti in più rispetto alle fenici, che sono la prima squadra nella zona calda della graduatoria. Ancora tutto aperto quindi a quattro giornate dalla fine e tante squadra ancora in bilico tra la salvezza e il purgatorio degli spareggi.