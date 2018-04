Caronnese a Casale, altra sfida salvezza per la Varesina

Siamo arrivati alla 34° giornata del Girone A di Serie D e i giochi sono ancora tutti aperti. Avranno turni esterni Caronnese e Varesina, ma entrambi importanti per le ambizioni delle due compagini. Tutto il girone scenderà in campo domenica 8 aprile alle ore 15.00.

CASALE – CARONNESE

Cerca tre punti la Caronnese, che vuole blindare la terza piazza in classifica e sfruttare qualche passo falso delle di Como e Gozzano. Attenzione al Casale: i nerostellati sono in cerca di punti salvezza e al “Natale Palli” sono stati capaci quest’anno di grandi imprese, come la vittoria sul Como. La squadra di Aldo Monza però non potrà fare sconti e cercherà con forza i tre punti.

OLGINATESE – VARESINA

Sfida salvezza a Olginate. I padroni di casa, a quota 39, e le fenici, a 36, si giocano punti doppi nello scontro diretto per evitare la zona playout. La squadra di mister Stefano Bettinelli deve ritrovare la via della vittoria per rendere più sereno questo finale di campionato. Al contrario, in caso di risultato negativo, Albizzati e compagni si ritroverebbero in una difficile situazione.