Caronnese e Varesina in casa. Big match Como – Gozzano

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Trentacinquesima giornata per il Girone A di Serie D, sedicesima di ritorno e quartultima di campionato. Avranno impegni interni Caronnese e Varesina, opposte rispettivamente a Borgaro e Bra. Fari puntati sullo stadio “Sinigaglia” dove andrà in scena la sfida per il primo posto tra Como e Gozzano.

CARONNESE – BORGARO

Puntare al primo posto sembra ormai un’utopia, ma visto lo scontro al vertice, la Caronnese potrebbe quanto meno accorciare verso la vetta. Sfida delicata però per i rossoblu, che al “Comunale” di Caronno Pertusella ospiteranno un Borgaro ha bisogno ancora di qualche punto per blindare la salvezza. Mister Aldo Monza avrà qualche assenza importante, ma giocatori chiave come capitan Corno stanno ritrovando la forma migliore e questo non può che essere un aspetto importante.

VARESINA – BRA

Sarà inveve fondamentale per la salvezza la sfida della Varesina a Venegono Superiore contro il Bra. La squadra di mister Stefano Bettinelli cerca tre punti per uscire dalla zona calda, ma dovrà anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Le fenici dovranno ritrovare la miglior forma per questo finale di stagione, mentre il Bra con 48 punti non ha ormai più nulla da chiedere al campionato.