Caronnese e Varesina giudici della lotta promozione

Penultima giornata di campionato per la Serie D. Nel Girone A è ancora tutto aperto per il primo posto e la lotta playout, nella quale saranno coinvolte Caronnese e Varesina. Le due squadre del varesotto saranno infatti opposte alle due contendenti per la prima piazza e la promozione in Serie C.

CARONNESE – GOZZANO

Sfida d’alta classifica a Caronno Pertusella: la squadra di mister Aldo Monza testerà le ambizioni di primo posto del Gozzano allenato dall’ex Marco Gaburro, attualmente capolista del girone con la bellezza di 79 punti. Sarà una gara serrata: i piemontesi non possono sbagliare, mentre i caronnesi vogliono dimostrare di essere una formazione di altissimo valore e che non è terza in classifica per caso. In ogni caso ci si aspetta una sfida avvincente, con in campo due compagini che hanno espresso per tutto l’anno un calcio frizzante ed efficace.

COMO – VARESINA

Dopo il cambio di allenatore – il terzo stagionale – e il ritorno di Marco Spilli in panchina con il doppio ruolo di mister e direttore tecnico, la Varesina avrà una gara tutt’altro che facile al “Sinigaglia” contro un Como lanciato all’inseguimento del primo posto. Una gara subito molto complicata per mister Spilli e le sue fenici, che però non possono permettersi di sbagliare, essendo attualmente terzultime in campionato con 38 punti assieme al Seregno.