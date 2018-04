Caronno ospita la presentazione del Yamaha Supertrophy rd series 2018

E’ stata il ristorante Carpe Diem la location della presentazione del Yamaha Supertrophy rd series 2018. Salutato da una buona partecipazione di appassionati amici e rappresentanti degli sponsor. A fare gli onori di casa il direttivo del Club ufficiale Yamaha, rappresentato da Roberto Crippa vicepresidente e Giuseppe Scorpaniti segretario e fondatore del Club, che ha presentato la stagione in pista per l’anno 2018.

Anche quest’anno le gare verranno disputate su 4 weekend tra i mesi di aprile ed ottobre nelle piste di Varano de Melegari Pr, Cervesina Pv, e Castelletto di Branduzzo Pv. Buono il riscontro dei partecipanti con una quindicina di sportivi, provenienti dal centro nord italia. Tutti spinti da una grande passione per queste motociclette di 350 cc prodotte negli anni Ottanta e sogno a volte proibito dei diciotteni dell’epoca.

Anche quest’anno il regolamento di gara premierá il pilota più regolare nei turni in pista. Favorito dai pronostici il pilota di Ballabio Lc Andrea Radice. «La manifestazione -spiegano gli organizzatori- da sempre si basa sulla passione per le moto, sulla amicizia e sullo svolgimento delle gare basato sul rispetto in pista, in quanto l’obiettivo non è vincere ma passare qualche ora in relax praticando lo sport che piu ci appassiona».

Il club presente sulla scena sportiva da 10 anni, è impegnato soprattutto nella gestione sportiva degli eventi ma anche per avvicinare gli appassionati alla conoscenza di queste splendide motociclette, senza dimenticare piccole donazioni di beneficienza, che quest’anno si concretizzeranno con l’acquisto a favore del nascente reparto di hospice pediatrico dell’ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, di una serie di giochi elettronici per lo svago dei più piccoli. Per ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.rdseries.it ed della pagina Facebook “Rd series”.