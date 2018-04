Anche Cassano celebra il 25 aprile il 73° Anniversario della Liberazione.

Il programma prevede alle 8.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Pietro, alle 10.15 il ritrovo per il corteo all’ingresso principale del cimitero. Dal cimitero il corteo proseguirà lungo il viale delle Rimembranze, deposizione di fiori in piazza Libertà, al monumento ai caduti in via S. Giulio, al cippo di piazzale Mazzucchelli ed al monumento alla Resistenza in piazza 25 Aprile.

Alle ore 11.15 in piazza 25 Aprile (portici civici 10 e 11) ci sarà la commemorazione, con l’intervento della sig.ra Luciana Sanarico, vice presidente del Circolo Acli Mario Rimoldi di Cassano Magnago, seguito poi dal discorso ufficiale del sindaco Nicola Poliseno.

Partecipano il Corpo Musicale Cassanese diretto dal capo banda Tiziano Giaretta.

Ci sono poi altri eventi in programma.

Alla scuola secondaria di primo grado GB Maino giovedì 3 maggio le classi terze incontreranno la partigiana Costanza Arbeja, “Nini”.

Dal 7 all’ 11 maggio, con possibilità di proroga, nel corridoio del 1° piano saranno allestite due mostre sulla Resistenza e la bicicletta: “Da campioni del ciclismo a combattenti per la libertà – La bicicletta della Resistenza” e “A colpi di pedale. La straordinaria storia di Gino Bartali”, a cura dell’associazione Stella Alpina, che interverrà nelle classi terze a spiegare e commentare fatti e racconti ai ragazzi, insieme alle docenti di Italiano e Storia.