Da Castellanza al Sacro Monte a piedi e di notte, torna la camminata dei Tapascioni

Il Cai di Castellanza e i Tapascioni organizzano una camminata di 37 km fino al Sacro Monte in notturna, partenza alle 3,30 del mattino da piazza San Bernardo del 13 maggio. L’iniziativa nasce per ricordare il voto fatto dal castellanzese Pierino Moroni alla Madonna, durante la seconda Guerra Mondiale.

L’anno scorso parteciparono in 170 nel cuore della notte, armati di torce, seguendo la pista ciclabile della Valle Olona.

Quest’anno l’appuntamento con i Tapascioni e il Cai è previsto per il 13 maggio con partenza da piazza San Bernardo. Le iscrizioni sono aperte dal 9 aprile fino al 3 maggio obbligatoriamente presso la sede Cai di Castellanza di via don Bosco 2 il lunedì e il giovedì dalle 21 alle 23 (http://www.caicastellanza.it/). Per informazioni è possibile anche scrivere a castellanza@cai.it oppure chiamando il numero 3421960056