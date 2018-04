Caterina e Giovanni, sindaco e vice sindaco dei ragazzi

Caterina e Giovanni sono i nuovi sindaco e vice sindaco dei ragazzi del Comune di Casciago.

Frequentano rispettivamente la seconda e la prima media, hanno partecipato alle elezioni nell’istituto di Villa Valerio (uno degli edifici scolastici più belli della provincia) e hanno vinto.

A loro arriva l’in bocca al lupo del primo cittadino “dei grandi”, Andrea Zanotti: «È un lavoro cominciato a febbraio insieme alla consigliera comunale Antonella Garzillo, che ringrazio per il supporto – spiega Zanotti -. Abbiamo anche fatto un incontro sulle istituzioni e ho spiegato loro come funziona la macchina comunale. È importante che i giovani si interessino e imparino i fondamenti della nostra democrazia».

Il sindaco dei ragazzi Caterina Brunetti ha puntato su sport e tempo libero per essere eletta: «Credo siano importanti, con la mia classe abbiamo proposto l’organizzazione di manifestazioni sportive e per l’ambiente. Penso sia anche importante coinvolgere la biblioteca anche per eventi extra scolastici, coinvolgendo il paese». Il suo vice fa la prima media: «Sono d’accordo con la sindaca – commenta Giovanni Di Giorgio, affiancato dalla professoressa Maria Domenica Alfano -. In più penso sia importante l’interesse per le nuove energie e il risparmio energetico».

Il primo appuntamento “ufficiale” è fissato per le celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione.