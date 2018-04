Catone presenta #Antifa, il dizionario che smonta il nuovo linguaggio fascista

Stefano Catone, insieme a Giuseppe Civati di Possibile e alla presidente dell’Anpi provinciale Ester de Tomasi, presenta «#Antifa – Dizionario per fare a pezzi, parola per parola, la narrazione fascista», testo curato da Stefano Catone per i tipi di Fandango.

L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, alle 21, presso la sala blu del centro anziani di Solbiate Olona, in piazza Gabardi.

Il sottotitolo del libro recita: Da “Buonista” a “Risorse Boldriniane”, passando per “Invasione”, “Lobby Gay” e “Complotto”. Un piccolo manuale di sopravvivenza alla neolingua che accompagna le nostre letture quotidiane».

#Antifa è un dizionario antifascista, antifake e antifanatismo. Ogni lemma viene analizzato e “decostruito”, riportandolo alle reali proporzioni, ai dati, ai fatti. L’operazione è culturale e radicale perché di fronte all’espansione del fenomeno non bisogna indietreggiare, ma fornire strumenti per fronteggiarlo.

