Cavo elettrico “in corto”, fiamme sulla strada

Incidente all’alba nel comune di Cassano Magnago.

Alle 6.30, in via Gasparoli, un cavo della pubblica illuminazione è andato in corto circuito e, in fiamme, è caduto sulla sede stradale.

È avvenuto nella parte “alta” della via. Gli operatori dei vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, e hanno interdetto l’area in attesa dei tecnici della società elettrica, che hanno poi risolto il guasto.