C’è stato un altro incontro per il Varese. Ma ora contano solo i fatti

Finalmente – verrebbe da dire – è tornato a muoversi qualcosa in casa Varese Calcio a livello dirigenziale. Le speranze che qualcosa tornasse a bollire in pentola erano rifiorite domenica a Seregno: mentre il campo regalava un verdetto negativo, in tribuna la figura di Sauro Catellani – assente da tempo – lasciava presagire qualche novità.

Novità che è arrivata ieri sera – giovedì 19 – sottoforma di un incontro avvenuto (pare) a Milano tra il proprietario Paolo Basile, il suo commercialista, l’imprenditore Fabrizio Berni e lo stesso Catellani. Sul tavolo, come al solito, qualche cifra e qualche idea per un eventuale passaggio di quote, subordinato naturalmente a un accordo sui conti (tutt’altro che rosei, come noto).

Detto questo però, ci preme sottolineare un aspetto che forse i lettori più affezionati di VareseNews avranno già colto. Il continuo rimandare, il continuo parlare, il saltuario incontrarsi sono azioni che – a nostro avviso – non fanno più notizia. Quello che noi – inteso sia come giornalisti sia, soprattutto, come tifosi – stiamo aspettando è una svolta concreta. Non più parole, non più appuntamenti ma una comunicazione chiara e tonda: “l’affare è fatto, i primi stipendi sono stati versati”. Perché – lo ricorderemo sempre – gli stipendi sono fermi a un mese di novembre pagato solo in parte, i fornitori continuano ad aspettare e pure le utenze sono a costante rischio taglio. Dunque, fino al momento in cui non avremo notizie di passi avanti concreti e fatti a suon di bonifici, ci sentiamo autorizzati a non credere più a nulla. Buon lavoro, e speriamo che ciò accada presto.