Celebrazioni, mostra e apericena per un 25 Aprile di libertà

Anpi, Comune e Cooperativa di consumo hanno organizzato una giornata con diverse iniziative per celebrare l’anniversario della Liberazione.

Si inizia alle 10 con l’omaggio al Monumento dei Caduti in via Roma, e la deposizione di fiori in piazza Mtteotti, via Marcobi e via Ferrari.

Alle 16 nella Sala Polivalente di via Piave 6, si inaugura la mostra ”E come potevamo noi cantare”, con disegni della Resistenza selezionati dalla collezione Ada e Mario De Micheli, con letture a tema.

Infine, alle 19 al Circolo di via Piave, è in programma un’iniziativa a sostegno del popolo curdo con informazioni sulla situazione attuale delle popolazioni nella zona di Evrin, canti, musica e lettura di poesie e apericena a sostegno delle popolazioni colpite, organizzata dalla Società Cooperativa di consumo.