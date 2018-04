Cenci sprona gli attivisti: “Da me, Paragone e Invidia supporto per le liste amministrative”

«Avrete tutto il nostro supporto, lavoriamo perché si presentino ovunque liste del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative».

Nomi di comuni non ne fa Roberto Cenci, neo eletto consigliere M5s in Regione Lombardia, ma è sicuro che in diverse realtà ci stiano pensando.

Sono cinque in provincia di Varese i comuni che vanno ad elezioni il prossimo 10 giugno e Cenci dà tutto il suo supporto: «sia io che Paragone e Invidia siamo pronti a sostenere le liste in tutti i modi, anche per quanto riguarda tutte le incombenze necessarie alla presentazione» spiega il consigliere.

Cenci è all’indomani della definizione delle commissioni in Consiglio regionale ed è il nome proposto per partecipare a 4 commissioni: due ordinarie, quella ambiente e quella agricoltura, e due speciali, quella sulla Montagna e quella sui rapporti con la Svizzera.

«Sarà una grandissima mole di lavoro – spiega Cenci – ma sono pronto. Del resto proto avanti un lavoro da anni sui temi ambientali e i frutti si vedono, come accaduto all’ultimo comitato sul Lago di Varese. cerco di dare dove posso un contributo da esperto».